Москва, , 16:18 — REGNUM Курс рубля продолжает уверенно расти по отношению к доллару и евро на торгах в пятницу, 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

По состоянию на 15:20 мс курс доллара расчётами на «завтра» снижался до 71 рубля, что на 4 рубля 75 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Чуть ранее курс евро опускался на 4 рубля 44 копейки — до 77,01 рубля.

Таким образом, доллар подешевел до минимума с осени 2021 года, евро достиг минимума с июня 2020 года.