Элиста, 8 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Элистинский городской суд вынес приговор бывшему министру по земельным и имущественным отношениям Калмыкии. Он признан виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 8 апреля.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

Следствием и судом установлено, что бывший глава ведомства необоснованно распорядился передать Nissan Murano 3.5 SE из собственности Калмыкии в муниципальную собственность Яшалтинского района. В результате бюджету был причинен имущественный вред на сумму 500 тыс. рублей.

Кроме того, он способствовал расторжению действующего и заключению нового контракта, но уже с другим юрлицом по максимально возможной цене и без торгов. Бюджету был причинён ущерб в размере 5 млн рублей.

Суд назначил бывшему министру по земельным и имущественным отношениям Калмыкии три года и шесть месяцев колонии общего режима. Приговор вынесен заочно, поскольку осуждённый находится в международном розыске.