Светлоярский район, Волгоградская область, , 16:26 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней выявили специалисты в личном подсобном хозяйстве Светлоярского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM8 апреля в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Лабораторное исследование зафиксировало положительную пробу биологического материала от домашней свиньи, выращенной на территории личного подсобного хозяйства в поселке Нариман.

В районе вводится комплекс карантинных мероприятий.