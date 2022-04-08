На частном подворье под Волгоградом выявили очаг АЧС
Светлоярский район, Волгоградская область, 8 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Очаг африканской чумы свиней выявили специалисты в личном подсобном хозяйстве Светлоярского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM8 апреля в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
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Стоп! Карантин!
Лабораторное исследование зафиксировало положительную пробу биологического материала от домашней свиньи, выращенной на территории личного подсобного хозяйства в поселке Нариман.
В районе вводится комплекс карантинных мероприятий.