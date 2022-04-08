Красногорск, 8 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья планируется обеспечить земельными участками свыше 2 тыс. многодетных семей. Об этом 8 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Pixabay.com Земельный участок

«С начала года земельными участками обеспечены 487 многодетных семей в 35 городских округах. Всего, с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками, в Подмосковье землю получили 30 988 семей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для получения земельного участка, необходимо встать в очередь на получение. Многодетная семья должна обратиться в орган местного самоуправления соответствующего городского округа путем предоставления заявления через региональный портал госуслуг.