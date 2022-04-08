Челябинск, 8 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Челябинске казаки открывают Студенческий центр патриотического воспитания «Сотник». Он начнёт работу 12 апреля в Южно-Уральском государственном колледже, сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

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Таким образом, у областного молодежного казачьего центра «Южный» появится новая площадка. Кадетами «Сотника» будут студенты возрастом от 16 лет до 21 года. Здесь казаки хутора «Южный» Четвёртого казачьего реестрового отдела планируют воспитывать в учащихся гражданскую активность.

Центр «Южный» представляет из себя часть единого пространства патриотического воспитания. Его казаки при помощи неформального и формального образования взращивают в воспитанниках патриотические чувства и самосознание, а также приобщают к социальной деятельности и к историческим и культурным традициям России.