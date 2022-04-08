Москва, , 16:10 — REGNUM Законопроект о группах продленного дня внесли в Госдуму парламентарии во главе с Ольгой Казаковой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить, что решение об открытии групп продленного дня и режиме пребывания в ней школьников принимается образовательной организацией с учетом мнения совета родителей.

Устанавливается, что в таких группах наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности, определенные Минпросвещения.

Также для возможного снижения размера родительской платы за содержание ребенка в группах продленного дня законопроектом устанавливается право субъекта РФ на дополнительное финансирование присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня.

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