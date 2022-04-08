Тюмень, 8 апреля 2022, 16:08 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет водитель, обвиняемый в том, что в состоянии алкогольного опьянения сбил девочку и её мать на тротуаре и устроил массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Инспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
Официальный сайт Госавтоинспекции

По версии следствия, днём 22 января 2022 года водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, будучи нетрезвым, съехал с проезжей части на тротуар улицы Советской, по которому в тот момент шли женщина и её 12-летняя дочь. Мать получила тяжёлые травмы, ребёнок — ушибы. Но на этом водитель джипа не остановился, а продолжил движение и врезался в автомобили Кia Rio и LADA Vesta.

Водитель обвиняется по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии алкогольного опьянения»). Гражданин был задержан и помещён под стражу. Дело после расследования направлено в суд для рассмотрения по существу.