Тюмень, , 16:08 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет водитель, обвиняемый в том, что в состоянии алкогольного опьянения сбил девочку и её мать на тротуаре и устроил массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

По версии следствия, днём 22 января 2022 года водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee, будучи нетрезвым, съехал с проезжей части на тротуар улицы Советской, по которому в тот момент шли женщина и её 12-летняя дочь. Мать получила тяжёлые травмы, ребёнок — ушибы. Но на этом водитель джипа не остановился, а продолжил движение и врезался в автомобили Кia Rio и LADA Vesta.

Водитель обвиняется по п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии алкогольного опьянения»). Гражданин был задержан и помещён под стражу. Дело после расследования направлено в суд для рассмотрения по существу.