Москва, , 16:06 — REGNUM Если ключевую ставку ЦБ РФ не понизить еще сильнее, то поддержать бизнес и платежеспособный спрос окажется невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал решение регулятора снизить ключевую ставку до 17%.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ждем 14% на внеочередном заседании, потом 10% на очередном и 6% в ближайшем будущем, – сказал Ордов. — Иначе поддержать бизнес, ипотеку и платежеспособный спрос станет невозможно. Особенно на фоне предсказаний об укреплении рубля до 60 рублей за доллар. Экономике нужна предсказуемость и стабильность, которую ЦБ РФ путает со своим стереотипом финансовой стабильности. Возможно, стоить вменить ЦБ РФ в ответственность рост российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что в настоящее время ключевую ставку Банка России нужно уменьшить до 6%.

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