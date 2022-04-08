Пенза, 8 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Пензенской области открыт сезон активности клещей. С начала апреля зарегистрирован первый случай нападения членистоногих, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещи

Первый укус в 2022 году зарегистрирован 6 апреля, пострадал 10-летний ребенок в Бессоновском районе. Предполагается, что клещ переполз на ребенка с домашнего животного. Экземпляр доставили на исследование в лабораторию.

С 18 апреля прием клещей будет осуществляться в вирусологических лабораториях города Пензы по улице Маршала Крылова и улице 4-й проезд Терновского.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Омской области 5 апреля зафиксирован первый случай присасывания клеща.

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