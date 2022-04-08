Москва, , 16:05 — REGNUM В настоящее время ключевую ставку Центрального банка РФ целесообразно снизить до 6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал решение Банка России понизить ключевую ставку до 17%.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выход ряда компаний с российского рынка создает возможность и даже необходимость для реального импортозамещения. Зачем принимать точечные меры, если можно применить радикальную меру поддержки для всех, кто хочет заниматься бизнесом в современных условиях? Целесообразно снизить ключевую ставку до 6%, так как никакой регулирующей и антиинфляционной конструктивной функции она более не выполняет. Можно смириться с промежуточными этапами понижения, но тогда их надо осуществлять более динамично», – сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему ЦБ РФ понизил ставку лишь до 17%.

Читайте ранее в этом сюжете: Центральный банк РФ раскритиковали за «инфантильное поведение»