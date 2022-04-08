Санкт-Петербург, 8 апреля 2022, 16:25 — REGNUM Региональное отделение партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге помогло «Морскому лицею» отправить партию гуманитарного груза беженцам Донбасса. Погрузка фуры с грузом для беженцев, находящихся в Белгородской области, состоялась в центре Петербурга 8 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM

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В погрузке вещей принимали участие волонтёры, члены организации «Молодая гвардия». Они грузили собранный груз, параллельно размещая плакаты с надписями «Мы с вами» и «#СвоихНеБросаем».

"В морском лицее никто не остался равнодушным. И за один день мы собрали огромное количество гуманитарной помощи для наших друзей на Донбассе», — сообщила педагог-организатор ГБОУ «Морской лицей» Елена Лебедева.

Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM
Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM

В сборе гуманитарного груза принимали участие кадеты, юнги и родители. В общей сложности проявили желание помочь 20 классов образовательного учреждения. Как отмечает Лебедева, приносили памперсы, детское питание, одеяла, подушки, тетради, книги и канцелярские товары.

Груз был собран, но лицей не знал как его передать нуждающимся. Поэтому образовательная организация обратилась в региональное отделение партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге.

Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM
Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«Это у нас только отсюда уходит уже третья машина, не считая всех транзитных грузов, которые тоже обрабатывают наши ребята-волонтёры, — рассказал спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга, единоросс Александр Бельский. — На сегодняшний момент эта машина идёт уже не в Ростовскую, а в Белгородскую область, потому что мы видим сколько сейчас уже принимает Белгородская область тоже беженцев. Только за вчерашний день больше 20 тысяч беженцев приняла Российская Федерация».

Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM
Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Председатель городского парламента подчеркнул, что сейчас эти люди нуждаются в нашей помощи, поэтому Петербург не остаётся в стороне. Как подчеркнул Бельский «мы пережили блокаду, для нас это очень важно».

Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM
Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Бельский поблагодарил сотрудников и учащихся «Морского лицея» за желание помочь беженцам Донбасса. Отдельно спикер выразил благодарность волонтёрам в подготовке грузов и жителям Петербурга — за то, что они продолжают приносить вещи.

Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM
Погрузка в Петербурге гуманитарной помощи беженцам Донбасса
Татьяна Титаева © ИА REGNUM

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