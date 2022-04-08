Василий Иванов,
8 апреля 2022, 17:45 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Государственной думы лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Проститься с известным политиком пришли сотни людей.
Траурный кортеж у Храма Христа Спасителя
Василий Иванов © ИА REGNUM
Траурный кортеж у Храма Христа Спасителя
Василий Иванов © ИА REGNUM
Траурный кортеж покидает Храм Христа Спасителя
Василий Иванов © ИА REGNUM
Утром в кафедральном соборном храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение, чин отпевания. После богослужения гроб с телом политика был перевезён в Колонный зал Дома Союзов, где прошла гражданская церемония прощания.
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Проститься с политиком в Колонный зал приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и многие другие политические деятели. Из-за большого количества желающих проститься с политиком церемонию продлили почти на час. Собравшиеся у Дома Союзов проводили Жириновского в последний путь аплодисментами.
Портрет Владимира Жириновского в фойе Дома Союзов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Антон Силуанов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр почетного караула
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прощание с Владимиром Жириновским
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гроб с телом Владимира Жириновского выносят из Дома Союзов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Почетный караул несет награды Владимира Жириновского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов
Василий Иванов © ИА REGNUM
В начале февраля политика госпитализировали с ковидом. После тяжёлой и продолжительной болезни 6 апреля Владимир Жириновский ушёл из жизни. Политику было 75 лет. Похоронили Жириновского на Новодевичьем кладбище.
Государственная дума
Василий Иванов © ИА REGNUM