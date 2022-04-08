8 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 17:45 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с депутатом Государственной думы лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Проститься с известным политиком пришли сотни людей.

Траурный кортеж у Храма Христа Спасителя Василий Иванов © ИА REGNUM

Траурный кортеж у Храма Христа Спасителя Василий Иванов © ИА REGNUM

Траурный кортеж покидает Храм Христа Спасителя Василий Иванов © ИА REGNUM

Утром в кафедральном соборном храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение, чин отпевания. После богослужения гроб с телом политика был перевезён в Колонный зал Дома Союзов, где прошла гражданская церемония прощания.

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов Василий Иванов © ИА REGNUM

Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Проститься с политиком в Колонный зал приехали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и многие другие политические деятели. Из-за большого количества желающих проститься с политиком церемонию продлили почти на час. Собравшиеся у Дома Союзов проводили Жириновского в последний путь аплодисментами.

Портрет Владимира Жириновского в фойе Дома Союзов Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Дмитрий Песков Василий Иванов © ИА REGNUM

Антон Силуанов Василий Иванов © ИА REGNUM

Оркестр почетного караула Василий Иванов © ИА REGNUM

Прощание с Владимиром Жириновским Василий Иванов © ИА REGNUM

Гроб с телом Владимира Жириновского выносят из Дома Союзов Василий Иванов © ИА REGNUM

Почетный караул несет награды Владимира Жириновского Василий Иванов © ИА REGNUM

Портрет Владимира Жириновского на фасаде Дома Союзов Василий Иванов © ИА REGNUM

В начале февраля политика госпитализировали с ковидом. После тяжёлой и продолжительной болезни 6 апреля Владимир Жириновский ушёл из жизни. Политику было 75 лет. Похоронили Жириновского на Новодевичьем кладбище.