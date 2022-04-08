Тбилиси, 8 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В число стран, объявленных белорусскими властями недружественными, не включена Грузия, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Формула».

Gov.ge Александр Лукашенко и Ираклий Гарибашвили

Белоруссия официально опубликовала список стран, признанных «недружественными». В число недружественных вошли государства Европейского союза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, в общей сложности, 27 стран. Грузии в числе недружественных государств нет. Телеканал «Формула» напоминает, что в аналогичный список недружественных стран, ранее объявленный Россией, также не была включена Грузия.

Напомним, что грузинская оппозиция постоянно обвиняет грузинское правительство в «пророссийской» и «антиукраинской» политике.