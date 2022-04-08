8 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Максим Петров, , 23:03 — REGNUM Среди гула русофобской истерии по всему миру всё слышнее и другие голоса. Тех, кто высказывается взвешенно, возможно, меньше, чем потребителей массированной антироссийской пропаганды, льющейся потоками из мировых СМИ. Однако их доводы Вашингтону и другим центрам Западного мира всё труднее оставлять без ответов.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

Владелец венчурной компании Craft Дэвид Сакс заявил, что американские власти не только допустили конфликт на Украине, но и препятствуют мирному процессу.

«Сами Соединённые Штаты были готовы пойти на риск ядерной конфронтации с Советским Союзом из-за наступательных вооружений, размещенных в девяноста милях от наших берегов в 1962 году, однако мы рассматриваем схожую обеспокоенность русских как сумасшествие или блеф», — сказал он.

Сакс считает, что США нужно сделать всё возможное для скорейшего подписания соглашения между Москвой и Киевом, в котором Крым будет признан российским, республики Донбасса получат «некую форму независимости», а Украина обзаведётся нейтральным статусом.

«Наш жизненно важный национальный интерес состоит в том, чтобы избежать экзистенциальных рисков затяжной войны», — отметил Сакс.

Другой американец, военнослужащий элитных спецподразделений в отставке Джо Кент, сравнил антироссийскую риторику с тем, что было в США перед войной в Ираке. В интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону Кент заявил, что все помнят тогдашнюю ложь властей и СМИ, и сейчас происходит то же самое. Он уверен, что, вводя дальнейшие санкции, называя Владимира Путина «военным преступником», как Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, снабжая Украину оружием, США лишь способствуют укреплению связей России с Китаем.

Церемония передачи Соединёнными Штатами Америки Украине двух РЛС контрбатарейной борьбы AN-PQ-36. Львов, Украина Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

При этом Такер Карлсон поправил собеседника, отметив, что перед войной в Ираке много высказывались как сторонники, так и противники войны, а сейчас все боятся транслировать отличную от мейнстрима позицию, потому что их сразу называют «марионетками Путина».

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на заседании подвергла критике антироссийскую политику и поставки оружия на Украину.

«История научила нас, что военные конфликты не прекращаются санкциями», — сказала она.

Депутат предложила добиваться мира не дулом пистолета, а путём диалога, призвав европейцев сесть с Москвой за стол переговоров. Однако Европа «откладывает наступление мира и смотрит, как погибает все больше украинцев».

В Ливане прошла акция поддержки специальной военной операции России на Украине. Партия «Мурабитун» собрала у российского посольства сотни человек. Многие пришли с флагами партии и с портретами погибших военных.

Российские военные Министерство обороны Российской Федерации

«Мы здесь, чтобы заявить о своей солидарности с Россией, которая всегда была на стороне угнетенных народов во всем мире, и с арабским народом, в частности. Сегодня Россия противостоит западному империализму, она против тех, с кем боролся [президент Египта в 1956—1970 годах] Гамаль Абдельнасер, и тех, кому Никита Хрущев с трибуны ООН постучал башмаком», — сказал лидер партии Мустафа Хамдан.

В Мексике развернули кампанию против русофобии. Её назвали «Прекратите ненавидеть русских». В мексиканской столице расклеили плакаты с изображениями Юрия Гагарина, Дмитрия Менделеева и других выдающихся деятелей, напомнив, что они были русскими. В испаноязычных соцсетях получил распространение хештег #DejaDeOdiarALosRusos («Прекратите ненавидеть русских»). Те, кто его распространяют, призывают прекратить дискриминацию русского народа в мире.