Париж, , 16:00 — REGNUM Жан-Филипп Андре, президент Национальной ассоциации пищевой промышленности Франции (Ania), заявил, что рост цен будет варьироваться в зависимости от продукта, от 1% до 30%, сообщает Le Figaro.

Продукты shopping bag

В то время как за год цены на продукты питания выросли на 2,8%, а цены на свежие продукты на 7%, рост цен продолжится.

Жан-Филипп Андре указал на объективные причины такого повышения цен.

«Украина является ведущим поставщиком яиц в Евросоюз. И нам действительно не повезло, потому что в то же время мы убиваем 15 миллионов цыплят во Франции из-за птичьего гриппа», — говорится в заявлении ассоциации пищевой промышленности Франции.

По словам главы ассоциации, Украина и юго-запад России входят в число ведущих мировых производителей зерна. На эти две страны приходится треть мирового экспорта пшеницы.

По данным FranceAgriMer, Украина и Россия также представляют 20% мирового экспорта кукурузы. Это один из основных злаков, используемых наряду с пшеницей для кормления кур и свиней.

«Все стада свиней и кур откармливаются продуктами, которые поступают оттуда. Итак, вы понимаете, почему, в частности, колбасные изделия подорожают на 20−30%», — объяснил Жан-Филипп Андре.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные потребители газа во Франции будут вынуждены сократить потребление природного газа в случае возможного прекращения поставок из России будущей зимой.

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