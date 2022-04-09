Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Первый комикс с Капитаном Америкой, выпущенный в 1941 году издательством Marvel Studios, продан на аукционе за $3,1 млн. Об этом сообщает издание Deadline 8 апреля.

Капитан Америка Скриншот с YouTube

Уникальный журнал посвящён борьбе супергероя с нацисткой Германией, а его цена при выпуске в 1941 году составляла всего лишь 10 центов. Однако столь внушительная стоимость комикса на перепродаже не стала рекордной: в 2021 году комикс о Человеке-пауке был продан за $3,6 млн.

Ранее на нью-йоркском онлайн-аукционе был продан первый выпуск комикса издательства Marvel. Цена вопроса составила чуть более $2,4 млн.

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