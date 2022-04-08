Афины , , 16:00 — REGNUM В Греции сотрудники управления безопасности полиции арестовали двух нападавших на участников автопробега против русофобии, который прошёл 3 апреля в Афинах. Об этом 8 апреля сообщили в полиции Греции.

Арест ElisaRiva

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Задержанных подозревают в том, что «вместе с другими людьми на участников автопробега пророссийских организаций в районе Омония».

«Против них было возбуждено дело за покушение на убийство, оскорбление символов другого государства, преступление с проявлениями расизма, порчу чужого имущества, неповиновение и нарушение закона об оружии», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

В ходе обысков, проведённых в домах арестованных, была обнаружена и изъята их одежда в день нападения, а также два ножа и газовый пистолет.

«Арестованные лица будут доставлены в компетентную прокуратуру. Расследование по установлению и местонахождению других преступников продолжается», — заявили в полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Афинах во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию» пострадала семилетняя девочка. Ребёнка избили граждане Украины. Они вырвали у ребёнка российский флаг и ударили её древком по руке, разбили руку до крови. Также они выбили стекла в машине.

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