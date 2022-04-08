Брюссель, , 15:56 — REGNUM В ходе своего планового заседания, которое состоится 11 апреля, министры иностранных дел стран – участниц Европейского союза не будут проводить обсуждение вопроса о запрете на импорт нефти из России. Об этом 8 апреля заявила журналистам в Брюсселе сообщила высокопоставленный представитель ЕС.

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«Этого вопроса официально в повестке дня в понедельник (11 апреля — ред.) не будет», — сказала представитель в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Финляндия вернёт России музейные экспонаты, которые были задержаны при их возвращении из других стран.

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