Севастополь, 8 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Севастополе приступили к осуществлению выплат ко Дню Победы, сообщил 8 апреля в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Сегодня начали отправлять выплаты нашим ветеранам к 9 мая. В бюджете на это предусмотрено 56 млн 343 тыс. для ветеранов, 18 млн 092 тыс. — детям войны», — написал глава города-героя.

Всего выплаты в сумме от семи тысяч до 50 тысяч рублей получат 7 066 человек — в том числе ветераны и жители осаждённого Севастополя, категории приравненные к ветеранам. 50 тысяч рублей составят выплаты для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, их получат более 100 человек.

Также по тысяче рублей выплатят более 18 тысячам жителей, которые относятся к категории «дети войны».

«Подчеркну, это региональные выплаты. Будет еще дополнительная выплата от правительства Москвы по 6 тыс. рублей. Мы планируем, что ее получат 2 263 ветерана», — уточнил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Тверской области сообщили, что выплаты ко Дню Победы получат не только жители Тверской области, но и переселенцы из Донбасса.