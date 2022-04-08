Уфа, , 15:57 — REGNUM Более 17 тысяч жителей сел защитили инженеры Центрального военного округа от угрозы паводков, взрывая ледовые заторы в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв ледового затора. Учения ВС РФ Mil.ru

Сообщается, что специалисты подрывали лед на реках Киги, Ай и Юрюзань около Юсупово, Янгантау, Месягутово, Таймеево, Малояза, Идельбаево.

Во время проведения работ при помощи 400 кг взрывчатки было расчищено около пяти километров ледовых полей.

По информации спасательного ведомства, для борьбы с весенним половодьем было подготовлено 13 подрывных и 9 эвакуационно-спасательных спецгрупп Центрального военного округа. Специалисты проводят инженерную разведку, ликвидируют заторы, защищают мосты и сооружения, спасают людей при наводнениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате паводка остаются затопленными 45 домов и 97 придомовых территорий.