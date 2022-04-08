Луга , Ленинградская область, , 15:56 — REGNUM Причиной падения истребителя МиГ-31 в Лужском районе Ленинградской области могла стать техническая неисправность, сообщили 8 апреля ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа.

Деталь упавшего МиГ-31 на месте катастрофы T.me/drozdenko_au_lo

«Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, — пояснили в ЗВО. — По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность».

Напомним, днем 8 апреля в Лужском районе Ленобласти у озера Белое вблизи поселка Почап потерпел катастрофу истребитель-перехватчик МиГ-31. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Члены экипажа не пострадали, они смогли вовремя катапультироваться и не получили травм при приземлении.

На месте падения самолета работают специалисты, они и установят точные причины произошедшего.

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