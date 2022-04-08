Владимир, 8 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 37 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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8 апреля выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом – на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 148 тыс. 625 случаев заражения.

После выздоровления выписан 141 тыс. 461 пациент, в том числе 182 – за последние сутки.

За весь период скончались 3384 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая.