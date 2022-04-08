Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 4,98%, до 71,98 рубля. Евро теряет 5,06%, откатываясь до 77,33 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«После некоторого отскока в первые часы торгов евро и доллар сегодня продолжили интенсивно сдавать позиции по отношению к рублю.

При этом евро впервые с лета 2020 года опустился ниже 80 рублей. Евро слабеет быстрее доллара в том числе и в связи с тем, что европейская экономика сильнее страдает от антироссийских санкций и боевых действий на Украине.

Не смогло остановить укрепление российской валюты и решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов — до 17%.

Решение было озвучено неожиданно для валютного рынка — штатное заседание регулятора назначено на 29 апреля, и на нем ставка может быть дополнительно снижена.

Несмотря на снижение стоимости рефинансирования это решение не много изменит для валютных спекулянтов.

Торговать против рубля из-за всего комплекса ограничительных мер по-прежнему невыгодно, а экспортеры теперь вынуждены продавать 80% валютной выручки.

В то же время снижение ставки может несколько улучшить ситуацию в реальном секторе экономики. Видимо, по мере укрепления российской валюты ЦБ будет все сильнее смягчать условия.

Вероятность того, что доллар пробьет поддержку 70 рублей уже в ближайшие сессии, весьма высока», — считает эксперт.

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