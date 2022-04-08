Казань, , 15:50 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 5 966 271 лабораторное исследование для выявления заражения коронавирусом. Обновленные данные по состоянию на 8 апреля опубликованы республиканским управлением Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, в республике за последние сутки выявлено 258 носителей новой коронавирусной инфекции. За минувший день на COVID-19 провели 12 165 лабораторных исследований.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего зарегистрировано 139 352 случая заражения коронавирусом, выздоровели 132 453 пациента, скончались 1905 человек.

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