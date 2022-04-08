Баку, 8 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль «Жара» не пройдёт в Баку (Азербайджан) в 2022 году. Об этом в своих соцсетях 8 апреля сообщил один из его организаторов, предприниматель и певец Эмин Агаларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

«В связи со сложившейся в мире ситуацией мы вынуждены объявить о том, что фестиваль «Жара» в этом году в Баку не состоится», — написал Агаларов. Он также добавил, что вместо фестиваля пройдёт мероприятие Sea Breez Summer Fest, однако подробностей не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль «Жара» проводится в Баку ежегодно с 2016 года. В 2022 году он был запланирован на период с 27 по 31 июля.