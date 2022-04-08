Кострома, , 15:55 — REGNUM Улицу в Костроме предложили назвать в честь командира 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Сергея Сухарева, погибшего на Украине в 2022 году. С такой инициативой выступили городские власти.

Сергей Сухарев ГТРК «Кострома»

Присвоить имя командира хотят территории жилой застройки, расположенной на пересечении улицы Магистральной и Волгореченского шоссе в Заволжье. Голосование об этом открыто на сайте администрации. На момент написания материла идею одобрили 87% респондентов или 79 человек. Анкетирование продлится до 18 апреля.

Сергей Сухарев родился в Рязанской области, учился в местном воздушно-десантном командном училище, Общевойсковой академии Вооружённых Сил России. Командиром 331-го полка стал в августе 2021 года. Полк под его командованием был задействован в спецоперации на территории Украины. Командир погиб 17 марта в бою. Указом Президента России за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме увековечат память Павла Флоренского