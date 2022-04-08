Луга , Ленинградская область, 8 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Экипаж истребителя МиГ-31, который упал в Лужском районе Ленинградской области, не получил травм и возвращается к месту постоянной дислокации, сообщили 8 апреля ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа.

T.me/drozdenko_au_lo Детали упавшего МиГ-31

К месту происшествия ЗВО направил три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы.

«К настоящему времени экипаж движется к месту постоянной дислокации, обошлось без травм, живы, здоровы», — заверили в ЗВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 8 апреля в Лужском районе у озера Белое вблизи поселка Почап рухнул истребитель МиГ-31. Как уточнили в пресс-службе ЗВО, авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Члены экипажа смогли вовремя катапультироваться.