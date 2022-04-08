Берлин, 8 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Закон об обязательных уровнях запасов газа в подземных хранилищах приняла верхняя палата парламента Германии (Бундесрат). Об этом 8 апреля сообщает Bloomberg.

ИА REGNUM Газ

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Закон устанавливает минимальные объемы заполнения на определённые даты. Так, 1 октября каждого года хранилища должны быть заполнены на 80%, 1 ноября — на 90%, 1 февраля — на 40%.

Согласно закону, пользователи хранилищ должны обеспечить заполнение забронированных мощностей, иначе они будут изъяты.

Закон вступит в силу 1 мая.

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