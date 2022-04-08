Москва, , 15:48 — REGNUM Относительно цен всегда работает так называемый «эффект храповика». Они легко двигаются вверх, но почти никогда — вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Рост цен QuoteInspector

«Цены растут, когда рубль слабеет к доллару, но когда он к нему укрепляется, они не спешат возвращаться назад. В лучшем случае устраиваются скидочные акции, чтобы побудить граждан покупать больше.

Когда экспорт российской рыбы рос, это было поводом для повышения цены — мол, возникает дефицит, а за границу товар можно продать дороже.

Теперь производители объявляют причиной подорожания сокращение экспорта, вот мол, нам нужно компенсировать потери. При этом о средствах, которые государство выделило на поддержку отрасли, скромно умалчивается.

Сейчас в этом смысле ситуация особенно опасная — в связи с боевыми действиями на Украине население испытывает значительный стресс.

Любое повышение цен может вызвать потребительскую панику, формирование искусственного дефицита, цепную реакцию повышения цен на другие товары.

Государство будет вынуждено всё активнее вмешиваться в регулирование цен, что в итоге может привести к потерям для самих производителей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение цен на рыбу в России объясняется сокращением объёмов её экспорта, заявил глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

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