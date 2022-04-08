Москва, , 15:47 — REGNUM Понизив ставку до 17%, ЦБ РФ дал понять, что он ждет докризисного режима функционирования российской финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ЦБ РФ, выполнив свою ультралиберальную миссию по выкручиванию на максимум рыночных инструментов денежно-кредитной политики поддержки финансовой стабильности, похоже, решил понизить громкость, – сказал Ордов. — Но какофония все еще слишком очевидна. Снижение ставки до 17% при наличии ограничительных мер на валютные операции и движение капитала говорят о том, что Банк России ожидает в ближайшие недели восстановления докризисного режима функционирования российской финансовой системы. Это весьма инфантильное поведение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, что ключевая ставка в 17% все равно остается слишком высокой для российской экономики.

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