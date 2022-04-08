Донецк, , 15:46 — REGNUM Киевские боевики произвели обстрел из артиллерии населенного пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 15:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет видеть Белоруссию в числе стран-гарантов безопасности Украины.

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