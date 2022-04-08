Москва, , 15:45 — REGNUM Банк России поступил правильно, понизив ключевую ставку с 20% до 17%, но она все равно осталась слишком большой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Регулятор поступил правильно. Сейчас для экономики важен доступ к кредитам. Но и 17% – это много. Оптимальная ставка – не более 6%, — сказал Сафонов. — Финансовая система сегодня устояла, и она должна получить дальнейшее развитие, а для этого должен быть спрос на банковские кредиты. Высокие ставки ограничивают эти возможности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Вадим Ковригин считает, что ключевую ставку Банка России следует понизить хотя бы до 12%.

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