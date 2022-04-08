Бишкек, , 15:45 — REGNUM Около 70% гидроэнергетического потенциала Киргизии остается нереализованным, а потому правительство определило приоритетные проекты по развитию гидроэнергетики мощностью более 6 ГВт до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на форуме «Трансформация энергетического сектора Киргизии».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на реализацию этих проектов потребуется около $14 млрд (более 1 трлн 67,5 млрд рублей).

Глава правительства призвал партнеров по развитию и потенциальных инвесторов к совместной реализации планов киргизских властей по развитию гидроэнергетики.

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Жапаров пообещал, что в ближайшее время начнётся строительство ГЭС «Камбар-Ата 1» и будет увеличен до 6 млрд кубометров объем водохранилища при этой гидроэлектростанции.

«Около 70% гидроэнергетического потенциала Киргизии остается нереализованным, а потому правительство определило приоритетные проекты по развитию гидроэнергетики мощностью более 6 ГВт до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на форуме «Трансформация энергетического сектора Киргизии».

По его словам, на реализацию этих проектов потребуется около $14 млрд (более 1 трлн 67,5 млрд рублей).

Глава правительства призвал партнеров по развитию и потенциальных инвесторов к совместной реализации планов киргизских властей по развитию гидроэнергетики.

Читайте также: Энергокризис в Киргизии: потребление электричества ограничили до 5кВт

Жапаров пообещал, что в ближайшее время начнётся строительство ГЭС «Камбар-Ата 1» и будет увеличен до 6 млрд кубометров объем водохранилища при этой гидроэлектростанции.

«Если сравнивать с Токтогульской ГЭС, то Камбар-Атинская ГЭС — 1 будет вырабатывать в полтора раза больше электроэнергии. Начинается строительство ГЭС «Бала-Саруу» на деньги из бюджета. Также ведется работа с группой Всемирного банка о совместной реализации проекта солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Иссык-Кульской области», — подытожил он.

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», — подытожил он.

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