Москва, , 15:44 — REGNUM Замена Германией российских поставщиков угля какими-то иными аукнется экономике ФРГ ростом цен на электричество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в течение 120 дней ФРГ должна будет прекратить импорт российского угля.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отказ от Германии от угля из РФ сократит доходы российских компаний на 3,3 млрд евро. Найти в ближайшее время замену этому рынку вряд ли удастся, — сказал Сафонов. — Например, в прошедшем году общий объём добычи угля в РФ составил около 440 млн тонн. Половина добытого пошло на экспорт. При этом 129 млн тонн пришлось на государства Азиатско-Тихоокеанского региона, а около 100 млн – на другие регионы. Из них на Европу – 50 млн. Что касается Германии, то полный объем ее потерь посчитать трудно, поскольку, возможно, она до августа месяца создаст необходимые запасы на отопительный сезон 2022–2023 года. Но стоимость угля из других стран – Австралии, США, Колумбии, ЮАР, Китая – будет дороже. Уже сейчас цены на уголь подскочили на 10,8%, что в итоге приведёт к росту цены на электричество на 2,2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шольца, Германии требуется время, чтобы найти новых поставщиков, однако экономика ФРГ будто бы готова к этому.

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