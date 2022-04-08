Москва, 8 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Замена Германией российских поставщиков угля какими-то иными аукнется экономике ФРГ ростом цен на электричество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в течение 120 дней ФРГ должна будет прекратить импорт российского угля.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Отказ от Германии от угля из РФ сократит доходы российских компаний на 3,3 млрд евро. Найти в ближайшее время замену этому рынку вряд ли удастся, — сказал Сафонов. — Например, в прошедшем году общий объём добычи угля в РФ составил около 440 млн тонн. Половина добытого пошло на экспорт. При этом 129 млн тонн пришлось на государства Азиатско-Тихоокеанского региона, а около 100 млн – на другие регионы. Из них на Европу – 50 млн. Что касается Германии, то полный объем ее потерь посчитать трудно, поскольку, возможно, она до августа месяца создаст необходимые запасы на отопительный сезон 2022–2023 года. Но стоимость угля из других стран – Австралии, США, Колумбии, ЮАР, Китая – будет дороже. Уже сейчас цены на уголь подскочили на 10,8%, что в итоге приведёт к росту цены на электричество на 2,2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шольца, Германии требуется время, чтобы найти новых поставщиков, однако экономика ФРГ будто бы готова к этому.