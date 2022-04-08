Тбилиси, , 18:13 — REGNUM Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили получил приглашение своего украинского коллеги посетить город Буча, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Формула».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом на брифинге в украинском посольстве в Тбилиси заявил исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов.

«Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук обратился ко всем парламентариям с призывом приехать в Бучу и увидеть это преступление своими глазами. Шалва Папуашвили, председатель грузинского парламента, также получил приглашение», — сказал Касьянов.

В пресс-службе грузинского парламента заявили, что официального приглашения из Киева грузинской стороной пока не получено.

Напомним, что Украина обвинила российских военных в массовом убийстве гражданского населения в городе Буча Киевской области. Россия, в свою очередь, назвала эти обвинения дезинформацией и фейками.