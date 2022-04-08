Москва, , 15:54 — REGNUM Москва требует от властей Болгарии расследовать осквернение мемориала советским воинам в Добриче и наказать виновных, заявили 8 апреля в МИД РФ.

МИД России Nikita Dezhurny

«Возмущены новым актом вандализма в отношении мемориала советским воинам в Болгарии. Преступники осквернили памятник-захоронение в городе Добрич, где упокоились около пятидесяти красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Европы от нацизма», — заявили в ведомстве.

В МИД России потребовали от болгарских правоохранительных органов провести полноценное расследование, выявить и наказать виновных, обеспечить должную охрану российских и советских памятников и захоронений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Добрич на северо-востоке Болгарии.

Читайте также: В Болгарии осквернили памятник воинам Советской армии