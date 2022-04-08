Москва, 8 апреля 2022, 15:54 — REGNUM Москва требует от властей Болгарии расследовать осквернение мемориала советским воинам в Добриче и наказать виновных, заявили 8 апреля в МИД РФ.
В МИД России потребовали от болгарских правоохранительных органов провести полноценное расследование, выявить и наказать виновных, обеспечить должную охрану российских и советских памятников и захоронений.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Добрич на северо-востоке Болгарии.
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