Ялта, Крым, , 15:43 — REGNUM Представление об объявлении выговора главе администрации города-курорта Ялта Янине Павленко направлено 8 апреля в Ялтинский горсовет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ялта Марина Каширская © ИА REGNUM

«В связи с тем, что Янина Петровна ввела руководство республики в заблуждение и предоставила неверную информацию, сегодня в Ялтинский городской совет направлено представление об объявлении главе администрации выговора», — говорится в сообщении.

Глава Крыма также сообщил, что 11 апреля будут подведены работы по работе в Ялте, и Янина Павленко даст разъяснения «с проведением аукциона по размещению НТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил о взысканиях в отношении ряда министров и глав муниципальных образований в связи с непринятием надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов в сфере благоустройства, реализации инфраструктурных проектов и нацпроектов в установленные сроки. В числе этих чиновников была и Янина Павленко.