Москва, , 15:42 — REGNUM Реальное импортозамещение должно отличаться в первую очередь наличием собственной российской инженерной и научной школы, которая позволяет разрабатывать современные изделия и на уровне мировых стандартов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Липецкой области Александр Бабанов.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«В России очень часто ранее импортозамещение заключалось в производстве продукции по импортным технологиям и «ноу-хау» с использованием импортного оборудования, материалов, программного обеспечения, — посетовал эксперт. — И самое главное, даже на современных промышленных предприятиях с иностранным участием, работающих в России, их научные центры по разработке новой продукции (центры R& D) и инженерные и научные кадры высшей квалификации находились за рубежом».

Кроме этого, как подчеркнул Бабанов, важно дать бизнесу возможность начать оперативно выпускать импортозамещающую продукцию, предоставляя ему уже готовые производственные площади с коммуникациями и доступ к долгосрочным кредитным ресурсам под минимальный процент.

При этом он отметил, что с учетом большого количества импортного оборудования, материалов, комплектующих, в том числе и азиатского производства, закупленного российскими производственными компаниями, уйти от этой зависимости одномоментно и без срыва производственных процессов крайне сложно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве одобрили первые льготные кредиты для промышленных предприятий.

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