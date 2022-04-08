Москва, 8 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Постоянное население России составляет примерно 147 млн человек, таковы предварительные данные Всероссийской переписи населения. Об этом глава Росстата Павел Малков сообщил 8 апреля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

По его словам, окончательная цифра может быть скорректирована примерно на 0,3%, то есть на 400−500 человек в большую или меньшую сторону. Фактическая корректировка, вероятно, будет меньше.

«Согласно предварительной оценке, численность населения страны по итогам Всероссийской переписи населения составила 147 млн человек», — сказал Малков.

Окончательные данные о численности населения Росстат представит в мае, а полные данные переписи — до конца декабря. Это информация о возрастном составе и образовании населения, национальностях, владении языками, миграции, коренных малочисленных народах, жилищных условиях и характеристиках рабочей силы, добавил он.

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