Москва, 8 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Если власти РФ захотят признать криптовалюту имуществом, то на законодательном уровне надо будет закрепить статус криптобирж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста», юрист Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в Налоговый кодекс РФ могут внести поправки, согласно которым криптовалюта будет признана имуществом.

Криптовалюта

«Это положительный шаг, но к нему необходимо подходить глубоко и комплексно, — сказал Головченко. — Признание криптовалюты имуществом сделает ее полноценной частью гражданского оборота, владельцы криптовалюты смогут защищать свои права в суде в случае незаконных действий, например хищения. Но для этого необходимо также закрепить на законодательном уровне статус криптобирж, определить объем их прав и обязанностей. В рамках закона о банкротстве и закона об исполнительном производстве криптовалюта уже признается имуществом. Это означает, что ее можно включать в конкурсную массу и обращать на нее взыскание в ходе исполнительного производства».

По словам эксперта, самым большим камнем преткновения в этом вопросе является сложность в установлении данных криптошельков.

«Нередко бывают случаи, когда ты точно знаешь, что у твоего должника есть биткоины, но не знаешь, как их найти физически, так как отсутствует единая система поиска, аналогичная поиску банковских и брокерских счетов. Признание криптовалюты имуществом сделает этот актив объектом налогообложения. Таким образом, экономика выиграет за счет увеличения налоговых поступлений в бюджет (по предварительным данным, налоговые поступления от «крипты» могут составить 20 млрд рублей), а пользователи – от легализации рынка и возможности защищать свои права», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) предупредил, что Запад будет вводить санкции против тех криптовалют, которые будут ассоциироваться с РФ.