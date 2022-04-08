Ярославль, 8 апреля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Жители Ярославля смогут проголосовать за варианты благоустройства сквера на площади Труда и части Юбилейного парка. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.

City-yaroslavl.ru Голосование

Голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая на единой федеральной онлайн-платформе, созданной Минстроем России.

«По каждой территории будут представлены два дизайн-проекта, из которых участники голосования выберут наиболее привлекательный вариант. Приглашаю всех ярославцев присоединиться к голосованию и определить, какие именно из представленных концепций проектных решений будут реализованы на этих территориях», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Само благоустройство в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется в 2023 году.