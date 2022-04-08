Рязань, 8 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина утром 8 апреля избил водителя рейсового автобуса в Рязани.

Мвд.рф Полиция России

По сообщениям в социальных сетях, злоумышленник на остановке несколько раз ударил автомобили, затем зашёл в автобус, вытащил на улицу водителя и избил его.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что звонок от очевидцев поступил в 08:40. Личность нападавшего установлена, это 25-летний житель Рязани, он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

У 51-летнего водителя зафиксированы телесные повреждения. Проводится проверка.