Уфа, , 15:45 — REGNUM Лимиты на содержание пунктов временного размещения и питания для граждан, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличены в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным происшествиям Фарит Гумеров в своем Telegram-канале.

Пункт временного размещения Пресс-служба правительства Удмуртии

Он сообщил, что ранее эти выплаты составляли 550 рублей на содержание и 250 рублей на питание в сутки.

Чиновник отметил, что правительство Башкирии приняло решение увеличить выплаты до одной тысячи рублей на содержание и до 450 рублей на питание. Помимо этого, в случае длительного пути до пункта временного размещения граждане смогут получить сухой паек и воду.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируют подтопление некоторых территорий. Так, из населенного пункта Габдюково из-за паводка было эвакуировано 103 жителя, в том числе 18 детей. В пункте временного размещения находятся десять человек, в том числе один ребенок.