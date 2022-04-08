Москва, , 15:38 — REGNUM Несомненно, в текущих условиях санкций значение приусадебных участков российских граждан в обеспечении продовольственной безопасности возрастет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Отдых Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Однако этот фактор будет иметь наибольшее значение для пенсионеров и безработных, а для них не так важно, есть ли официальные выходные в мае или нет.

Кроме того, экономический эффект от майских каникул является неоднозначным — для потребительского сектора они дают рост спроса, а вот компании с непрерывным циклом работы вынуждены платить в такие дни повышенные зарплаты.

Но, полагаю, как и в 2021 году, когда майские праздники были продлены, главная цель длительных выходных — возможность снизить социальное напряжение в стране.

Военные действия, всё новые санкции, скачки курса национальной валюты — все это нервирует граждан РФ, как нервировала в прошлом и позапрошлом годах пандемия.

Длинные выходные же улучшают их настроение населения. Тем более, что из-за снятия ограничений у многих появится возможность посвятить эти дни не только дачным работам, но и поездкам по стране и в те зарубежные страны, куда въезд еще открыт», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, завкафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская заявила, что дополнительные выходные на майские праздники дадут возможность сохранить рабочие места и обеспечить население собственными овощами и фруктами.

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