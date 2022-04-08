Липецк, 8 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 32 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

8 апреля выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом – на 16 меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 146 тыс. 698 случаев заражения.

За весь период наблюдения 138 тыс. 393 человека выписаны после курса лечения, в том числе 834 – за последние сутки.

За весь период скончались 3593 человека. Подтверждено шесть новых летальных случаев.