Москва, , 15:31 — REGNUM Армения привержена реализации всех договоренностей по Нагарному Карабаху. Об этом в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 8 апреля заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хочу ещё раз подчеркнуть приверженность Армении реализации всех договоренностей, среди которых крайне актуальным остается вопрос возвращения военнопленных и других удерживаемых лиц, сохранения историко-культурного наследия на территориях, которые сейчас под контролем Азербайджана», — сказал Мирзоян.

Он также отметил большую роль России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, указав, что Ереван ценит усилия Российской Федерации, направленные на выполнение трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

Что касается вторжения в село Парух и нарушения статус-кво, глава армянского внешнеполитического ведомства заявил, что Армения надеется в этом вопроса на российский миротворческий контингент.

«Армения продолжает верить, что российскому миротворческому контингенту, миротворческой миссии всё-таки удастся восстановить статус-кво по состоянию на 23 марта сего года», — уточнил Мирзоян.

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Он также надеется, что российские миротворцы продолжат выполнять свою важную миссию по обеспечению статус-кво и безопасности населения Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедших в Брюсселе переговоров при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля Армения и Азербайджан договорились в ближайший месяц создать комиссию по вопросам делимитации границ между двумя государствами.