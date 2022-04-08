Тбилиси, 8 апреля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что с его стороны будет неправильно давать слишком много комментариев о визите «Альянса патриотов» в Москву, сообщает 8 апреля грузинский телеканал «Формула».

ИА REGNUM Брифинг Давида Тархан-Моурави в Москве

"Я думаю, что это неинтересно и неуместно, и вообще, я думаю, что с моей стороны будет неправильно комментировать этот вопрос», — сказал Гарибашвили.

На фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» отправились в Москву и провели встречи в Совете федерации.

От «Альянса патриотов» во встречах в российском парламенте участвовали Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Также вместе с ними был Агаси Арабян, глава организации «Джавахкская диаспора России». Арабян в статусе международного наблюдателя присутствовал на парламентских выборах 2019 года в Южной Осетии. Он активно поддерживает независимость Южной Осетии и Абхазии и регулярно поздравляет их лидеров с победой на выборах.

Напомним, что оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии», стоящая на антизападных позициях, была образована в 2012 году и в 2016—2020 годах входила в состав грузинского парламента. 5 апреля лидер партии Давид Тархан-Моурави провёл брифинг в пресс-центре ИА REGNUM.