Москва, , 15:30 — REGNUM Российский фигурист, серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух заявил, что начинает тренерскую карьеру. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС.

Илья Авербух European Foundation for Support of Culture

«Я начал работу с юниорами, юниорские пары в приоритете. Так что одной танцевальной школой в Москве стало больше. Думаю, что из юниоров выращу спортсменов олимпийского уровня», — сказал Авербух.

Он отметил, что будет работать в тандеме с Еленой Масленниковой в школе танцев на льду, которая сформирована на базе школы Нины Мозер.

Авербух добавил, что планирует совмещать тренерскую карьеру с созданием собственных ледовых шоу.